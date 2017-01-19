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Общество

Суд лишил жителя Псковского района родительских прав

Псковский районный суд вынес решение о лишении родительских прав местного жителя, который уклонился от воспитания своего несовершеннолетнего сына. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, решение пока не вступило в законную силу.

В ходе судебных заседаний установлено, что отец жизнью и здоровьем своего ребенка не интересовался. Исходя из материалов дела, ответчик устранился от воспитания и материального содержания сына, не пытался установить с ним связь, не приходил в школу, учебой ребенка не интересовался.

Также у ответчика имеется задолженность по уплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына.

Кроме того, мужчина, извещенный надлежащим образом о дате и времени рассмотрения дела, в суд не являлся, об отложении рассмотрения дела не просил, «что также свидетельствовало об уклонении ответчика от выполнения своих родительских обязанностей», добавили в прокуратуре.

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