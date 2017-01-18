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Мошенник снял с карты жительницы Гдова около 100 тысяч рублей

Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Гдове местной жительнице позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Мужчина сообщил, что необходимо принять меры для предупреждения несанкционированного доступа к ее банковской карте, и под этим предлогом в ходе общения сумел установить реквизиты банковской карты женщины. В результате с  карты были сняты около ста тысяч рублей

В настоящее время полицейские разбираются со всеми обстоятельствами произошедшего. Установлено, в частности, что номер телефона, которым пользовался незнакомец, зарегистрирован в Курганской области.

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