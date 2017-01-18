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За неделю сотрудники псковского МЧС помогли ликвидировать последствия 28 ДТП

С 11 по 18 января пожарные и спасательные подразделения Псковской области 28 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погиб один человек и 22 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

В МЧС отметили, что при выезде к местам аварии подразделения ведомства проводят работы различной степени сложности. «Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц», - рассказали в МЧС и добавили, что за указанный период деблокировали трех пострадавших.

Трём травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавших передали медицинским работникам. Два раза осуществлялась стабилизация транспортных средств. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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