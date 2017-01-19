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Общество

19% россиян считают допустимым бить членов семьи

Большинство россиян (79%) считают, что применение физического насилия в семье недопустимо, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 19% отметили, что при определенных обстоятельствах допустимо ударить мужа, жену или ребенка.

29% опрошенных женщин заявили, что государство должно наказывать за побои в семье исправительными общественными работами, с ними согласились 21% респондентов мужского пола. 10% поддержали идею реального тюремного срока за физическое насилие в семье.

Отмечается, что сейчас побои в семье считаются в России уголовным преступлением. Около 30% опрошенных одобряют предложение считать побои в семье, если они нанесены впервые, не уголовным преступлением, а административным, однако 15% с этим не согласны. Если такое предложение станет законом, семейного насилия в России станет меньше, убеждены 26%, также 38% считают, что ничего не изменится.

Госдума приняла в первом, базовом чтении законопроект о декриминализации побоев близких родственников. Согласно пояснительной записке, проект закона направлен на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса РФ, которые возникли в результате принятия в июле 2016 года закона, которым в статье 116 УК РФ была установлена ответственность за побои в отношении близких лиц. По действующей норме за такие действия предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение/лишение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

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