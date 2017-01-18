Молодые люди, обокравшие псковского фотографа, предстанут перед судом

12:32, 19 января 2017, ПАИ

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении троих несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет, а также их 19-летнего подельника. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в следственном отделе по г. Псков следственного управления СК России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 2 июня 2016 года молодые люди играли в футбол в одном из дворов Пскова. В это время один из игроков предложил совершить кражу имущества из квартиры фотографа, который оказывал ему профессиональные услуги по месту жительства. Незаконно проникнув в жилище, юноши похитили оттуда сейф с крупной суммой денег в рублях и иностранной валюте, а также ноутбук, объектив и часы. С похищенным имуществом с места преступления скрылись, потратив деньги по своему усмотрению.

В результате совместной работы следователей и полицейских удалось изобличить всех участников преступной группы и изъять ноутбук, объектив, а также часы, стоимость которых превышает 150 тысяч рублей.

Юноши полностью признали себя виновными в совершении преступления и дали признательные показания.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователь обратился с ходатайством в суд о наложении ареста на имущество предполагаемых злоумышленников. Ходатайства следствия удовлетворены в полном объеме. Согласно постановлениям суда, наложен арест на имущество обвиняемых и их законных представителей на общую сумму свыше 800 тысяч рублей. Стоимость арестованного имущества достаточна для возмещения причиненного ущерба.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.