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Общество

Макдоналдс впервые за 50 лет изменит рецепт биг-мака

Сеть ресторанов «Макдоналдс» впервые за 50 лет изменит рецепт своего классического бургера «биг-мак». Об этом сообщает издание Bloomberg.

Компания собирается представить два варианта бургера. Первый будет меньше классического  и без средней булочки, второй - получится больше стандартного биг-мака, а его энергетическая ценность составит 860 ккал.

Сначала новинки выйдут ограниченной серией для тестирования производства и изучения реакции посетителей «Макдоналдс».

По мнению аналитиков, перемены нужны сети ресторанов для привлечения новых потребителей, поскольку внутреннее исследование «Макдоналдс» за 2016 год показало, что только 20% миллениалов хоть раз в жизни пробовали классический биг-мак.

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