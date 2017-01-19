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Культура

Пушкинский заповедник выпустил новую книгу

Новую книгу — «А.С. Пушкин. Стихи, написанные в Михайловском» — выпустил в свет Государственный Пушкинский заповедник. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, это сборник лирических произведений Пушкина, созданных как собственно в родовом имении, так и вдали от псковских мест, но о них — о Михайловском, Тригорском, о «дальной обители трудов и чистых нег». Помимо стихотворений в книгу вошла хроника пребывания поэта на Псковщине в разные годы.

Проиллюстрировал новое издание давно и плодотворно сотрудничающий с музеем петербургский художник Энгель Насибулин.

Лидия Токарева напомнила, что до этого музей уже издавал михайловскую лирику Пушкина, но с другими иллюстрациями — с акварелями и офортами  русского мастера В. М. Звонцова и с рисунками Пушкина на полях рукописей.

Тираж новой книги — 1000 экземпляров. В сборнике 320 страниц, собранных в твёрдый переплёт. В Псковской области купить его можно только в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

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