Псковичка Карина Иванова заняла второе место на международном турнире по боксу

14:27, 19 января 2017, ПАИ

15 января в Сербском городе Врбас завершился 6 Международный турнир по боксу «Кубок Наций» среди женщин и девушек. По итогам соревнований, второе место заняла спортсменка из Пскова Карина Иванова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту.

Карина Иванова выступала за сборную команду России в весовой категории до 64 килограммов в возрастной группе 1999-2000. Псковичка выиграла в предварительном бою у спортсменки из Казахстана Аскаровой Ульгаиши, а в полуфинале - у представительницы Сербии Рапаяк Александры. В финале в равном бою Карина Иванова уступила спортсменке из Китая Люя Лисаи.

С 7 по 12 февраля Калина Иванова примет участие в Чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу среди женщин и девушек, которые пройдут в Пскове.

Девушка является спортсменкой ГБУ ДО Псковской области «Центр спортивной подготовки», тренируется под руководством Алексея Орлова и Вадима Голика.