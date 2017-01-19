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Общество

Псковичка Карина Иванова заняла второе место на международном турнире по боксу

15 января в Сербском городе Врбас завершился 6 Международный турнир по боксу «Кубок Наций» среди женщин и девушек. По итогам соревнований, второе место заняла спортсменка из Пскова Карина Иванова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту.  

Карина Иванова выступала за сборную команду России в весовой категории до 64 килограммов в возрастной группе 1999-2000. Псковичка выиграла в предварительном бою у спортсменки из Казахстана Аскаровой Ульгаиши, а в полуфинале - у представительницы Сербии Рапаяк Александры. В финале в равном бою Карина Иванова уступила спортсменке из Китая Люя Лисаи.

С 7 по 12 февраля Калина Иванова примет участие в Чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу среди женщин и девушек, которые пройдут в Пскове.

Девушка является спортсменкой ГБУ ДО Псковской области «Центр спортивной подготовки», тренируется под руководством Алексея Орлова и Вадима Голика.

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