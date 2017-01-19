Активисты Народного фронта выявили несанкционированные свалки в Псковском районе

15:24, 19 января 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области в ходе рейда в Псковский район выявили несанкционированные свалки бытового и строительного мусора в лесополосе вблизи деревни Покрутище. В рейде приняли участие представители управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области и представитель администрации Тямшанской волости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«К нам поступили обращения местных жителей о том, что в лесополосе систематически складируется мусор. В ходе рейда мы обнаружили очаговые несанкционированные свалки мусора с фрагментами старой мебели и бытовой техники, обрезками досок, рубероида, сломанными ящиками, кусками бетонных блоков и прочим строительным мусором. Также в карьерах вдоль дороги видели полиэтиленовые пакеты с бытовым мусором, пластиковую тару и картонную упаковку, ветошь. Несмотря на то, что сейчас все припорошено снегом, мы зафиксировали координаты трех наиболее крупных очаговых несанкционированных свалок. В целом же кучи мусора разбросаны вдоль дорог в лесополосе на довольно обширной территории», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Елизаров.

Общественники подготовили обращение с просьбой принять меры реагирования на выявленный факт в региональное управление Росприроднадзора.

«Одной из приоритетных задач регионального отделения ОНФ на 2017 год стоит изучение проблем сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, а также мониторинг наличия и локализации несанкционированных свалок на территории региона», – пояснил Сергей Елизаров.

Проблема стихийных свалок будет обсуждаться в ближайшее время на площадке регионального отделения Народного фронта, куда общественники пригласят представителей профильных ведомств и структур администрации региона.

В России 2017 год Указом президента РФ Владимира Путина объявлен Годом экологии.