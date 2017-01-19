Почти 2 млн россиян окунулись в Крещенскую купель

16:21, 19 января 2017, ПАИ

Более 1,8 миллиона человек приняли участие в крещенских купаниях по всей России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Всего на Крещение по всей стране оборудованы почти 4 тысячи мест для купания. Обряд омовения совершили более 1,8 миллиона человек», — сказал представитель пресс-службы.

Крещенские купания продолжатся и в течение дня. Для обеспечения безопасности задействована общая группировка численностью более 42,4 тысячи человек — это не только сотрудники МЧС, но и других служб. Подразделения МЧС были переведены в режим повышенной готовности.

«Никаких происшествий во время праздничных крещенских мероприятий не допущено», — сообщили в министерстве.