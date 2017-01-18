В Пыталово при проведении религиозных обрядов загорелась квартира

14:28, 19 января 2017, ПАИ

Сегодня, 19 января, в 10:50 в Пыталово на улице Красноармейской произошло возгорание в жилом доме в квартире на втором этаже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В результате пожара в двухкомнатной квартире в одной из комнат сгорела мебель, а также стена, потолок и пол на 20 кв. метрах. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при проведении религиозных обрядов. «То есть там свечку зажгли, скорее всего, она стала причиной пожара», - пояснили в МЧС.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.