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Общество

Мошенники сняли с карты псковички 52 тысячи рублей

Неизвестный под предлогом снятия внаем жилья через один из сайтов в Интернете сумел установить данные банковской карты псковички, после чего похитил с нее 32 тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело.

У другой жительницы Пскова 32-летний безработный мужчина  путем обмана завладел банковской картой, с которой  снял 52 тысячи рублей. Проводится проверка.

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