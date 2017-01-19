Мошенники сняли с карты псковички 52 тысячи рублей

15:28, 19 января 2017, ПАИ

Неизвестный под предлогом снятия внаем жилья через один из сайтов в Интернете сумел установить данные банковской карты псковички, после чего похитил с нее 32 тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело.

У другой жительницы Пскова 32-летний безработный мужчина путем обмана завладел банковской картой, с которой снял 52 тысячи рублей. Проводится проверка.