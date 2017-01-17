В Кремле объяснили причину истеричной русофобии в Прибалтике

15:06, 19 января 2017, ПАИ

В Кремле не согласились с заявлением вице-президента США Джо Байдена о том, что Россия стремится силой навязать свои интересы маленьким слабым государствам. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда никого не запугивала и всегда была надежным и предсказуемым партнером, всегда «проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне» ее соседям, в том числе государствам Прибалтики и Восточной Европы.

Пресс-секретарь президента отметил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с этими странами. «Мы искренне не понимаем, когда они поддаются этим истеричным русофобским настроениям, которые очень искусно пестуются извне», — сказал он.

По словам Дмитрия Пескова, Россия никогда не занималась и не собирается заниматься интервенцией в чужие страны, а напротив, активно участвует в борьбе с терроризмом, чтобы уберечь многие регионы от возможных необратимых последствий.