ГИБДД отметила снижение аварийности на дорогах Псковской области

15:26, 19 января 2017, ПАИ

В 2016 году на дорогах Псковской области отмечено сокращение основных показателей аварийности. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД УМВД по региону Анатолий Ефимов на пресс-конференции 19 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Анатолий Ефимов рассказал, что количество аварий в прошлом году уменьшилось на 20,6% (с 1423 до 1130), погибших в них людей – на 22,7% (с 181 до 140), раненых – на 17,7% (с 1843 до 1517). Также на 16,8% сократилось количество ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения (с 202 до 168).

Аварий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет в 2016 году случилось на 22,3% меньше - всего 115. Количество пострадавших в них детей уменьшилось на 25,7% (с 167 до 124), четверо несовершеннолетних погибли.

Руководитель УГИБДД отметил, что Псковская область занимает на Северо-Западе первое место в списке регионов, где снижается аварийность на дорогах. По его словам, тенденция сохранилась и в первый месяц наступившего года.