В Псковской областной библиотеке представили лучший исторический журнал дореволюционной России

15:58, 19 января 2017, ПАИ

В Центре по работе с редкими и ценными документами Псковской областной библиотеки открылась выставка, посвященная 180-летию Михаила Семевского – историка, журналиста, педагога, библиофила, и общественного деятеля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, на выставке демонстрируется одна из первых книг Михаила Семевского «Историко-этнографические заметки о Великих Луках и Великолуцком уезде» (1857), напечатанная в Санкт-Петербурге в Типографии главного штаба его императорского величества по военно-учебным заведениям.

Также в экспозицию вошли два издания исследований, проведенных в Псковской губернии по заданию Министерства народного просвещения: «Грамотность в деревнях государственных крестьян Псковской губернии в 1863 году» (1864) и «Грамотность в деревнях временно-обязанных крестьян Псковской губернии в 1863 году» (1864).

«Обращает на себя внимание великолепное подарочное издание, подготовленное Семевским, «Павловск: очерк истории и описание, 1777-1877» с богатым иллюстративным материалом», - отметили в библиотеке.

На выставке представлены два экземпляра журнала «Русская старина». «Это один из лучших исторических журналов дореволюционной России», - подчеркнули создатели экспозиции.

«Особенное значение в нем придавалось запискам, воспоминаниям, дневникам, автобиографиям. Так, например, в нем впервые стали печататься воспоминания декабристов, записки Н. И. Пирогова, А. В. Никитенко и многие другие ценнейшие исторические свидетельства. В «Русской старине» были опубликованы и воспоминания тригорских соседей А. С. Пушкина в обработке М. И. Семевского. На выставке представлена замечательно изданная в Пскове к 200-летнему юбилею поэта книга «Прогулка в Тригорское» с 19 рисунками и 74 силуэтами работы А. Г. Стройло (Сельцо Михайловское, 1999)», - рассказали в библиотеке.