В прошлом году в Псковской области поймали более двух тысяч пьяных водителей

15:20, 19 января 2017, ПАИ

В 2016 году в Псковской области были возбуждены 2 тыс. 369 дел в отношении водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 610 задержанных водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Такие данные озвучил начальник УГИБДД УМВД России по Псковско й области на пресс-конференции 19 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего за год сотрудники ГАИ пресекли 2 тыс. 919 правонарушений, за которые предусмотрена ответственности по статьям 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Кроме того, за год выявили 513 водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом состоянии. «Цифра большая, не боятся, садятся за руль», - отметил Анатолий Ефимов.

Он призвал граждан не быть равнодушными к проявлению такого рода противоправных действий, не позволять знакомым садиться за руль пьяными или звонить на телефон доверия или по номеру 02. Всего было таких 17 сообщений. «Это мало, граждане считают зазорным сообщить, что такая ситуация произошла с близким, с родственником», - сказал начальник областной Госавтоинспекции и добавил, что люди с активной гражданской позицией всё же встречаются.