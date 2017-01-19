В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения

15:22, 19 января 2017, ПАИ

В 2016 году экзаменационные подразделения ГИБДД области выдали 16633 водительских удостоверений, при этом 3995 человек получили автомобильные права впервые, а 975 – открыли новую категорию при наличии права управления транспортными средствами. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил руководитель УГИБДД УМВД по Псковской области Анатолий Ефимов.

Он добавил, что за тот же период времени по результатам рассмотрения дел суды лишили прав 2679 водителей.

Также, добавил Ефимов, граждане с 1 января 2017 года формально могут получить скидку в размере 30% на оплату госпошлины для получения водительского удостоверения в случае подачи соответствующего заявления через единый портал госсулуг и оплаты в электронном виде. Однако, добавил он, с этой процедурой пока существуют проблемы из-за нестабильной работы системы подтверждения оплаты. В связи с этим в некоторых случаях гражданам приходится через сайт госуслуг дополнительно предоставлять квитанцию об оплате.