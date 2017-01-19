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Общество

Полицейские призвали псковских школьников выбрать здоровое будущее

В Пскове прошла акция «Я выбираю здоровое будущее!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фото с 60.мвд.рф

Сотрудники Управления по контролю  за оборотом наркотиков УМВД по региону совместно с членами Общественного совета при ведомстве побывали в средней общеобразовательной школе № 9  имени А. С. Пушкина.

Выступая перед девятиклассниками, заместитель начальника отдела УКОН Ольга Мирвалиева  проинформировала ребят о предстоящем социально-психологическом тестировании. В форме презентации сотрудники полиции рассказали им о наркоситуации на территории региона, способах распространения наркотиков,  мерах по предупреждению вовлечения в употребление и незаконный оборот наркотических средств. Речь шла также о правовых, медицинских и социальных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Фото с 60.мвд.рф

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области  Сергей Волков в своем выступлении  говорил о  пользе  здорового  образа жизни, о серьезных последствиях для здоровья, к которым приводит  пристрастие к алкоголю, курению  и наркотикам.

«Ребята с интересом слушали гостей, задавали вопросы и активно участвовали  в развернувшейся дискуссии», - отметили в ведомстве.

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