Полицейские призвали псковских школьников выбрать здоровое будущее

16:04, 19 января 2017, ПАИ

В Пскове прошла акция «Я выбираю здоровое будущее!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по региону совместно с членами Общественного совета при ведомстве побывали в средней общеобразовательной школе № 9 имени А. С. Пушкина.

Выступая перед девятиклассниками, заместитель начальника отдела УКОН Ольга Мирвалиева проинформировала ребят о предстоящем социально-психологическом тестировании. В форме презентации сотрудники полиции рассказали им о наркоситуации на территории региона, способах распространения наркотиков, мерах по предупреждению вовлечения в употребление и незаконный оборот наркотических средств. Речь шла также о правовых, медицинских и социальных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Сергей Волков в своем выступлении говорил о пользе здорового образа жизни, о серьезных последствиях для здоровья, к которым приводит пристрастие к алкоголю, курению и наркотикам.

«Ребята с интересом слушали гостей, задавали вопросы и активно участвовали в развернувшейся дискуссии», - отметили в ведомстве.