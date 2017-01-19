0
18:05
Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу
17:24
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова
16:49
Александр Кузнецов: Год станет переломным - начнется процесс рекультивации свалки в Пскове
15:43
Крещенские купания у Мирожского монастыря в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:33
Автопарк Пскова за прошедший год вырос на четыре тысячи машин, Великих Лук – только на 623
15:22
В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения
14:09
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую
Еще новости
Общество

Автопарк Пскова за прошедший год вырос на четыре тысячи машин, Великих Лук – только на 623

В Пскове количество автомобилей в прошлом году увеличилось на 4 тыс. 89 единиц, в Великих Луках – на 623 единицы. Об этом сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов на пресс-конференции 19 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Общее количество автотранспорта в регионе на сегодняшний день составляет 371 тыс. 466 единиц. Что касается прошлого года, отметил Анатолий Ефимов,  отмечено сокращение зарегистрированного на территории Псковской области  транспорта на 0,2%.

Начальник областной Госавтоинспекции также рассказал, что доля граждан, использующих единый портал оказания государственных и муниципальных услуг при обращении в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД области, составила 22,5% от общего количества. По вопросам регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним за 2016 год через портал обратились 2,3% от общего количества. По словам Анатолия Ефимова, данная услуга не востребована ввиду того, что, как правило, носит одноразовый характер. Он предположил, что введенные с 1 января 2017 года скидки на госпошлину при обращении через портал исправят ситуация с востребованностью данного ресурса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу
19 января 2017
Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова
19 января 2017
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова 2
Александр Кузнецов: Год станет переломным - начнется процесс рекультивации свалки в Пскове
19 января 2017
Александр Кузнецов: Год станет переломным - начнется процесс рекультивации свалки в Пскове
Крещенские купания у Мирожского монастыря в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 января 2017
Крещенские купания у Мирожского монастыря в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Автопарк Пскова за прошедший год вырос на четыре тысячи машин, Великих Лук – только на 623
19 января 2017
Автопарк Пскова за прошедший год вырос на четыре тысячи машин, Великих Лук – только на 623
В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения
19 января 2017
В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую
19 января 2017
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую 7
Минздрав намерен запретить продавать алкоголь гражданам до 21 года
19 января 2017
Минздрав намерен запретить продавать алкоголь гражданам до 21 года 1

Идет загрузка...