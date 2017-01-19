Автопарк Пскова за прошедший год вырос на четыре тысячи машин, Великих Лук – только на 623

15:33, 19 января 2017, ПАИ

В Пскове количество автомобилей в прошлом году увеличилось на 4 тыс. 89 единиц, в Великих Луках – на 623 единицы. Об этом сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов на пресс-конференции 19 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Общее количество автотранспорта в регионе на сегодняшний день составляет 371 тыс. 466 единиц. Что касается прошлого года, отметил Анатолий Ефимов, отмечено сокращение зарегистрированного на территории Псковской области транспорта на 0,2%.

Начальник областной Госавтоинспекции также рассказал, что доля граждан, использующих единый портал оказания государственных и муниципальных услуг при обращении в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД области, составила 22,5% от общего количества. По вопросам регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним за 2016 год через портал обратились 2,3% от общего количества. По словам Анатолия Ефимова, данная услуга не востребована ввиду того, что, как правило, носит одноразовый характер. Он предположил, что введенные с 1 января 2017 года скидки на госпошлину при обращении через портал исправят ситуация с востребованностью данного ресурса.