0
18:05
Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу
17:24
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова
16:49
Александр Кузнецов: Год станет переломным - начнется процесс рекультивации свалки в Пскове
15:43
Крещенские купания у Мирожского монастыря в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:33
Автопарк Пскова за прошедший год вырос на четыре тысячи машин, Великих Лук – только на 623
15:22
В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения
14:09
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую
Еще новости
Общество

За 2016 год в отношении пешеходов в Псковской области возбудили более 8 тысяч дел

В 2016 году в Псковской области в отношении пешеходов завели  8,5 тысяч дел об административных правонарушениях. Об этом рассказал начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов на пресс-конференции 19 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник областной Госавтоинспекции отметил, что идет сезонный всплеск наездов на пешеходов и призвал псковичей носить светоотражатели. Он также заявил что, в Пскове предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на профилактику несанкционированных выходов людей на проезжую часть.

Всего в  сфере дорожного движения в прошлом году выявили 331 тыс. 789 административных правонарушений, из них 219 тыс. 500 или 66% были выявлены с применением специальных технических средств фотосъемки и записи, работающих в автоматическом режиме. Более 50% нарушителей Правил дорожного движения воспользовались скидкой по оплате штрафа, заметил Анатолий Ефимов.

Он также сообщил, что  в отношении перевозчиков детей фиксируются нарушения – автобусы не оборудованы для перевозок. «Закон един для всех, особенно, это касается детских перевозок», - подчеркнул глава областного УГИБДД.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу
19 января 2017
Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова
19 января 2017
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова 2
Александр Кузнецов: Год станет переломным - начнется процесс рекультивации свалки в Пскове
19 января 2017
Александр Кузнецов: Год станет переломным - начнется процесс рекультивации свалки в Пскове
Крещенские купания у Мирожского монастыря в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 января 2017
Крещенские купания у Мирожского монастыря в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Автопарк Пскова за прошедший год вырос на четыре тысячи машин, Великих Лук – только на 623
19 января 2017
Автопарк Пскова за прошедший год вырос на четыре тысячи машин, Великих Лук – только на 623
В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения
19 января 2017
В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую
19 января 2017
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую 7
Минздрав намерен запретить продавать алкоголь гражданам до 21 года
19 января 2017
Минздрав намерен запретить продавать алкоголь гражданам до 21 года 1

Идет загрузка...