За 2016 год в отношении пешеходов в Псковской области возбудили более 8 тысяч дел

16:18, 19 января 2017, ПАИ

В 2016 году в Псковской области в отношении пешеходов завели 8,5 тысяч дел об административных правонарушениях. Об этом рассказал начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов на пресс-конференции 19 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник областной Госавтоинспекции отметил, что идет сезонный всплеск наездов на пешеходов и призвал псковичей носить светоотражатели. Он также заявил что, в Пскове предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на профилактику несанкционированных выходов людей на проезжую часть.

Всего в сфере дорожного движения в прошлом году выявили 331 тыс. 789 административных правонарушений, из них 219 тыс. 500 или 66% были выявлены с применением специальных технических средств фотосъемки и записи, работающих в автоматическом режиме. Более 50% нарушителей Правил дорожного движения воспользовались скидкой по оплате штрафа, заметил Анатолий Ефимов.

Он также сообщил, что в отношении перевозчиков детей фиксируются нарушения – автобусы не оборудованы для перевозок. «Закон един для всех, особенно, это касается детских перевозок», - подчеркнул глава областного УГИБДД.