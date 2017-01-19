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Общество

Анатолий Ефимов: В Псковской области в местах установки камер фотовидеофиксации аварийность снижается практически на 100%

В Псковской области в местах установки камер фотовидеофиксации аварийность снижается практически на 100%. Об этом сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов на пресс-конференции 19 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, по словам Анатолия Ефимова, там, где выставляются передвижные камеры, водители начинают «моргать» друг другу дальним светом, и скорость сразу падает, автомобилисты перестают разговаривать по телефону и начинают соблюдать Правила дорожного движения. «Фотовидеофиксация очень влияет на ситуацию», - отметил он и добавил, что камеры на дорогах просто необходимы.

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