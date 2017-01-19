В псковской коррекционной школе №7 состоялся необычный урок по праву

16:36, 19 января 2017, ПАИ

Сегодня, 19 января, в ГБОУ Псковской области «Центр специального образования №1» специальной (коррекционной) общеобразовательной школе №7 состоялся необычный урок по праву. Восемь добровольцев Псковского Красного Креста в возрасте 14-15 лет собрались вместе и попробовали себя в роли лекторов для младших сверстников на совместном занятии, сообщили Псковскому агентству информации в благотворительной организации.

По мнению организаторов, проведение такого совместного занятия позволяет не только создать условия для развития социокультурной адаптации детей и подростков, поиска новых друзей, но и помогает подросткам справиться с собственными тревогами и сомнениями по поводу общения.

Уроки по правовой грамотности проводятся в рамках проекта «Мой взгляд», направленного на правовое просвещение и поддержку подростков с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение правового сопровождения детей, обучающихся в трех специальных коррекционных учреждениях города Пскова.

В этот раз старшеклассники подготовили и провели тематическое занятие по принципу «равный обучает равного» на тему «Право на имя» для учеников младших классов. Занятие задумали интерактивным, с разнообразными заданиями и играми. Ребята-волонтеры продемонстрировали свои умения передавать полученную информацию сверстникам и рассказали детям о содержании личного неимущественного права на имя и о правомочиях по владению, пользованию и распоряжению именем.

Также волонтеры вместе с участниками занятия обсудили понятия «имя», «отечество», «тезка». Малышам предложили загадки про имена и задание по составлению из букв своего имя. Все вместе ребята поиграли в такие игры, как «Назови по-взрослому» и «Назови родственное имя», посмотрят мультики «Котенок по имени «Гав» и побеседовали о том, что без имени очень трудно общаться друг с другом и о том, что невозможно лишить человека имени.

Напомним, что проект «Мой взгляд» уже несколько лет реализуется в Пскове при поддержке партнеров из Норвегии – Норвежского Красного Креста, в рамках совместной программы РКК и НКК «Социальная защита детей».