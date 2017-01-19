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Общество

Евгений Бушманов возглавит молодежную сборную России по футболу

Новым главным тренером молодёжной сборной по футболу станет бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов. Об этом в интервью ТАСС заявил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян. При этом кто сменит Бушманова в «Спартаке-2», выступающем в первом дивизионе, пока не сообщается.

Напомним, что ранее тренером молодежной сборной РФ был еще один экс-спартаковец - Николай Писарев. С 2010 по 2015 год он одновременно занимал должности спортивного директора РФС и возглавлял «молодежку». 

Летом 2015 года Писарев ушел из команды, но вернулся в нее после ухода Дмитрия Хомухи. В октябре прошлого года Писарев прекратил сотрудничество не только с молодежной сборной, но и с РФС.

Что касается Бушманова, то его тренерская карьера началась в 2004 году, когда он был назначен старшим тренером дубля ярославского «Шинника». После этого он работал на той же должности в раменском «Сатурне», подмосковных «Химках» и столичном «Локомотиве». С лета 2013 года Бушманов являлся главным тренером «Спартака-2», который под его руководством вышел в первый дивизион.

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