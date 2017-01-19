Псковским школьникам рассказали о вреде спайсов и наркоситуации в регионе

18:02, 19 января 2017, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области организовали правовые уроки для учащихся школ №№ 18, 2, 9 и Псковского агротехнического колледжа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе уроков полицейские рассказали ребятам о ситуации, связанной с распространением наркотических средств в регионе, о риске возникновения наркозависимости. Особое внимание обращалось на правовые, медицинские и социальные последствия употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Также была представлена презентация, посвященная противодействию наркоугрозе среди молодежи. Речь, в частности, шла о вреде курительных смесей, спайсов, о том, какое губительное воздействие они оказывают на организм человека и его психику.

В завершение собравшимся продемонстрировали фильм по обсуждаемым темам. «Подростки заинтересованно вступали в диалог с гостями, отвечали на вопросы», - отметили в УМВД.