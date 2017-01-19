Испытательная пожарная лаборатория Псковской области получила аккредитацию
ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Псковской области» получило аккредитацию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Лаборатория аккредитована в качестве организации, осуществляющей деятельность по направлению: обследование объектов защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовка выводов о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.