Воспитанники Островской коррекционной школы получили подарки от Детского фонда

17:20, 19 января 2017, ПАИ

Псковское областное отделение Российского Детского фонда подвело итоги благотворительной акции «Стань Дедом Морозом!» Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе благотворительной организации, воспитанники филиала Центра специального образования №2 (Остров) получили подарки от сотрудников и клиентов филиала в городе Пскове АО «Россельхозбанк» и отзывчивых псковичей.

В Островской коррекционной школе обучаются около 80 детей с особенностями в развитии в возрасте от 7 до 20 лет. Ребята написали о своих желаниях в открытках, которые разместили на елке в зале банка. Любой желающий мог выбрать новогоднюю мечту для исполнения и принести подарок либо внести любое посильное пожертвование. Также открытки выкладывались на странице Детского фонда в социальной сети «ВКонтакте», и исполнить желания детей из бедных семей мог любой желающий.

На празднике в коррекционной школе выступили собаки-терапевты под руководством педагога школы №11 Елены Балыковой, а затем волонтеры фонда, Дед Мороз и Снегурочка вручили каждому ребенку подарок.

Всего в рамках благотворительной акции Детского фонда «Стань Дедом Морозом!» в Новгородской и Псковской областях исполнились мечты более 190 ребят.