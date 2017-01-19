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Общество

В 2016 году киберпреступники пытались вывести со счетов клиентов Сбербанка 14 млрд рублей

Сбербанк России в 2016 году предотвратил потери клиентов от действий киберпреступников на сумму 14 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

Говоря о попытках вывода средств со счетов клиентов в прошлом году, он отметил: «В среднем мы фиксируем порядка 5 тысяч таких инцидентов в неделю, и уже после того, как преступление фактически совершено, возвращаем незаметно на счета клиентов до 400 млн рублей выведенных денег. Мы предотвратили порядка 14 млрд рублей убытков, но это не 100% инцидентов, а 95-96%. Стопроцентной эффективности здесь добиться невозможно, но мы показываем максимальную: в среднем в мире возврат составляет 82-84%».

По оставшимся 4-5% случаев Сбербанк проводит расследование и, по словам Кузнецова, если ущерб обусловлен хотя бы частичной недоработкой со стороны сотрудников банка или несовершенством его IT-систем, кредитная организация всегда возвращает деньги.

«При этом вследствие умышленных неправомерных действий сотрудников со счетов клиентов не ушел ни один рубль», - подчеркнул зампред банка.

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