В Новосибирской области обрушилась крыша конного клуба, погибла девочка-подросток

17:10, 19 января 2017, ПАИ

В Новосибирской области обрушилась крыша конного клуба, погибла девочка-подросток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе Скорой помощи.

«Несовершеннолетняя девушка скончалась на месте до приезда медиков», - сказал источник. Среди травмированных также двое детей, они госпитализированы в местные больницы.

Источник в службе технического надзора в Новосибирской области сообщил, что рассматриваются различные причины обрушения: «Обрушение произошло на площади порядка 800 квадратных метров, предварительно под тяжестью снега не выдержали конструкции. Особое внимание будет уделено изучению версии о возможном нарушении технологии строительства при возведении конструкций».