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Александр Кузнецов: Год станет переломным - начнется процесс рекультивации свалки в Пскове

«Думаю, этот год станет переломным для региона, и мы сможем начать процесс по рекультивации свалки в Пскове», - заявил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания рабочей группы при администрации региона по вопросам обращения твердых коммунальных отходов, которое проходит сегодня, 19 января.

Также областные власти планируют определиться с местом для межмуниципальных полигонов ТБО, их будет несколько.

Александр Кузнецов отметил, что в этом году подобное совещание проводится впервые, но все время велась кропотливая работа, о которой расскажут инвесторы. Также шла работа по внедрению региональной схемы по работе с отходами.  «Мы по-другому подойдем к обработке твердых отходов и решим эту проблему, важную для области», - заверил вице-губернатор.

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