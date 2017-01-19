Полиция ищет очевидцев разбойного нападения на почтамт в Стругокрасненском районе

17:22, 19 января 2017, ПАИ

Очевидцев разбойного нападения на почтамт в Стругокрасненском районе просят оказать содействие полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В отделение почтовой связи «Цапелька» Порховского почтамта УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» 14 января водитель привез денежные средства, предназначенные для выдачи пенсий. После того, как он вышел из помещения почтамта, туда зашел неизвестный. По имеющимся данным, он был плотного телосложения, ростом 180-185 сантиметров. Одет в черный спортивный костюм, черную шапку, на лице - медицинская маска голубого цвета. Говорил без акцента.

Незнакомец ударил заведующую отделением и распылил ей в лицо слезоточивый газ из баллончика. Затем он схватил стоявший на полу мешок с деньгами, а также денежные средства, находившиеся в кассе, после чего скрылся.

В мешке, кроме денег, лежали художественные маркированные конверты с литерой «А» и рисунком, посвященным 60-летию Российского союза ветеранов. Предположительно, они могут находиться у преступников. Или же их выбросили по ходу движения.

Всех, кто располагает достоверной информацией об этом преступлении или стал очевидцем произошедшего, просят оказать содействие следствию и обратиться по телефонам 8-(811) 32 5 28 75, 8-911-699-47-87 или 02.