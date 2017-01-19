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Общество

В Екатеринбурге 15-летняя дочь депутата снялась в откровенной фотосессии для сайта интимных услуг

Ученица элитной гимназии Екатеринбурга втайне от родителей поучаствовала в съёмках для рекламы секс-услуг. Отец девочки входит в комиссию по местному самоуправлению культурной и информационной политике екатеринбургской думы. Об этом сообщает портал Live.

В конце декабря на сайте с тремя десятками предложений интимных услуг в Екатеринбурге появилось объявление, в котором молодая девушка на интимных фото показывает себя со всех сторон.

Как удалось  выяснить Live, история началась с того, что директору самой элитной гимназии города прислали письмо со ссылкой на сайт, рекламирующий интим-услуги. В одной из девушек — по имени Марго (псевдоним изменён) — директор узнала свою ученицу Машу Д. (фамилия и имя изменены).

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