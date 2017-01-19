Региональное отделение «Единой России» реализует в Псковской области 20 партийных проектов

17:09, 19 января 2017, ПАИ

В четверг, 19 января, в Пскове состоялось заседание регионального политического совета партии «Единая Россия». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии, в ходе работы заседания рассматривался вопрос о реализации на территории области партийных проектов.

К пятнадцати федеральным и одному региональному проекту, которые работали на территории области ранее, добавятся еще четыре федеральных: «Наш двор», «Парки малых городов», Театры малых городов», «Местный дом культуры».

Также было принято решение о назначении координаторов проектов. Так, курировать проект «Гражданский университет» будет Александр Котов, «Детские сады – детям» – Юрий Сорокин, «Детский спорт» – Юрий Сорокин, «Единая страна – доступная среда» – Иван Цецерский, «Знак качества» – Валентин Каленский, «Историческая память» – Борис Полозов, «Качество жизни (здоровье)» – Виктор Антонов, «Местный дом культуры» – Виктор Остренко, «Модернизация образования» – Владимир Яников, «Народный контроль» – Анатолий Тиханов, «Наш двор» - Иван Цецерский, «Парки малых городов» - Геннадий Григорьев, «России важен каждый ребенок» – Виктор Антонов, «Старшее поколение» - Ирина Богачева, «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» – Алексей Севастьянов, «Театры малых городов» – Николай Андросович, «Управдом» – Ян Лузин, «Чистая вода» – Александр Кузнецов, «500 бассейнов» – Алексей Севастьянов, «Народная программа» – Виктор Остренко.