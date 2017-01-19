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Общество

Региональное отделение «Единой России» реализует в Псковской области 20 партийных проектов

В четверг, 19 января, в Пскове состоялось заседание регионального политического совета партии «Единая Россия». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии, в ходе работы заседания рассматривался вопрос о реализации на территории области партийных проектов.

К пятнадцати федеральным и одному региональному проекту, которые работали на территории области ранее, добавятся еще четыре федеральных:  «Наш двор», «Парки малых городов», Театры малых городов», «Местный дом культуры».

Также было принято решение о назначении координаторов проектов. Так, курировать проект «Гражданский университет» будет Александр Котов, «Детские сады – детям» –  Юрий Сорокин,  «Детский спорт» –  Юрий Сорокин, «Единая страна – доступная среда» – Иван Цецерский, «Знак качества» – Валентин Каленский, «Историческая память» – Борис  Полозов, «Качество жизни (здоровье)» –  Виктор Антонов, «Местный дом культуры» – Виктор  Остренко, «Модернизация образования» – Владимир Яников, «Народный контроль» – Анатолий Тиханов, «Наш двор» - Иван Цецерский, «Парки малых городов» - Геннадий Григорьев, «России важен каждый ребенок» – Виктор Антонов, «Старшее поколение» - Ирина Богачева, «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» – Алексей Севастьянов, «Театры малых городов» – Николай Андросович, «Управдом» – Ян Лузин, «Чистая вода» – Александр Кузнецов, «500 бассейнов» – Алексей  Севастьянов, «Народная программа» –  Виктор Остренко.

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