0
13:58
Псковский суд принял к рассмотрению заявление о признании событий 1993 года в Москве госпереворотом
13:42
Печорские депутаты проголосовали за возвращение единовластия в муниципалитете
11:44
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен
12:28
Александр Машкарин возглавит Медиахолдинг Псковской области
10:29
Василий Краснов заявил о сложении полномочий председателя псковской коалиции непарламентских партий и выходе из губернаторского совета
16:24
Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте
18:59
Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года
Еще новости
Политика

Политсовет псковского отделения «Единой России» определился с рабочими органами партии

Политсовет Псковского регионального отделения «Единой России» определился с рабочими органами партии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, в президиум политсовета тайным голосованием были избраны 12 человек:  Виктор Антонов, Александр Братчиков, Сергей Гусев, Валентин Каленский, Николай Козловский, Андрей Неофитов, Виктор Остренко, Борис Полозов, Роман Романов, Юрий Сорокин, Иван Цецерский и Владимир Яников. Секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Котов вошел в состав президиума политсовета по статусу.

Из состава президиума были избраны шесть заместителей секретаря регионального отделения. Также в ходе заседания политического совета партии определились две кандидатуры для назначения на должность руководителя регионального исполнительного комитета. Члены политсовета согласились с предложением Александра Котова направить для согласования в президиум Генерального совета партии кандидатуры заместителя главы города Пскова Игоря Сиротина и первого заместителя руководителя регионального исполкома Андрея Агапова.

Кроме того, члены политсовета приняли решения о назначении на должности руководителей исполнительных комитетов местных отделений партии «Единая Россия».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский суд принял к рассмотрению заявление о признании событий 1993 года в Москве госпереворотом
17 января 2017
Псковский суд принял к рассмотрению заявление о признании событий 1993 года в Москве госпереворотом 18
Печорские депутаты проголосовали за возвращение единовластия в муниципалитете
17 января 2017
Печорские депутаты проголосовали за возвращение единовластия в муниципалитете 5
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен
17 января 2017
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен 24
Александр Машкарин возглавит Медиахолдинг Псковской области
16 января 2017
Александр Машкарин возглавит Медиахолдинг Псковской области 19
Василий Краснов заявил о сложении полномочий председателя псковской коалиции непарламентских партий и выходе из губернаторского совета
16 января 2017
Василий Краснов заявил о сложении полномочий председателя псковской коалиции непарламентских партий и выходе из губернаторского совета 4
Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте
15 января 2017
Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте 2
Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года
12 января 2017
Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года 8
Пскович намерен в суде получить подтверждение факта госпереворота в России в 1993 году
12 января 2017
Пскович намерен в суде получить подтверждение факта госпереворота в России в 1993 году 9

Идет загрузка...