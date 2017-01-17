Политсовет псковского отделения «Единой России» определился с рабочими органами партии

17:32, 19 января 2017, ПАИ

Политсовет Псковского регионального отделения «Единой России» определился с рабочими органами партии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, в президиум политсовета тайным голосованием были избраны 12 человек: Виктор Антонов, Александр Братчиков, Сергей Гусев, Валентин Каленский, Николай Козловский, Андрей Неофитов, Виктор Остренко, Борис Полозов, Роман Романов, Юрий Сорокин, Иван Цецерский и Владимир Яников. Секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Котов вошел в состав президиума политсовета по статусу.

Из состава президиума были избраны шесть заместителей секретаря регионального отделения. Также в ходе заседания политического совета партии определились две кандидатуры для назначения на должность руководителя регионального исполнительного комитета. Члены политсовета согласились с предложением Александра Котова направить для согласования в президиум Генерального совета партии кандидатуры заместителя главы города Пскова Игоря Сиротина и первого заместителя руководителя регионального исполкома Андрея Агапова.

Кроме того, члены политсовета приняли решения о назначении на должности руководителей исполнительных комитетов местных отделений партии «Единая Россия».