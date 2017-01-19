Схему обращения с отходами в Псковской области обсудила специальная рабочая группа

17:00, 19 января 2017, ПАИ

Территориальную схему обращения с отходами в Псковской области обсудили 19 января участники заседания рабочей группы при администрации региона по вопросам обращения твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

И. о. председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Андрей Агапов доложил, что эта схема утверждена и размещена в Интернете. Она включает данные об источниках образования отходов, местах их накопления, об объектах по их обработке и утилизации, целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, схему потоков отходов.

Андрей Агапов рассказал, что масса отходов, образовавшаяся в регионе в 2015 году, составила более 240 тысяч тонн. Основной источник их образования - население (63%). Речь в основном идет о пищевых отходах, бумаге картоне и прочем. Он также отметил, что в области зарегистрированы 14 полигонов и 10 свалок.

По словам руководителя комитета, к 2025 году в рамках представленной схемы планируется достичь 100-процентной обработки отходов.

Выслушав, вице-губернатор Александр Кузнецов подчеркнул: «Эта схема - основа основ, чтобы перейти к цивилизованному и качественному обращению с ТБО». Он поблагодарил муниципалитеты, которые помогали собирать данные для составления схемы, которая пока не утверждена. «Предлагаю обозначить срок, чтобы эта схема была публично обсуждена, чтобы она была размещена на публичном ресурсе для того, чтобы каждый смог высказать свои предложения. Принимать схему по регламентам неправильно, она должна быть применима к существующим реалиям. Публичное обсуждение схемы должно быть обязательно», - сказал замглавы региона и уточнил, что срок для публичного обсуждения — месяц-полтора.