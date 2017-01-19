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Общество

25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова

25 января на сцене Псковской областной филармонии состоится концерт певца, композитора Александр Серова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

«Песни Александра Серова не оставляют равнодушным ни поколение, чья молодость приходится на 80-ее годы прошлого века, ни современных слушателей», - отметили организаторы.

На сцене артист исполнит такие легендарные произведения, как «Я люблю тебя до слез», «Мадонна», «Ты меня любишь…» и множество других шлягеров.

Приобрести билеты можно по телефону 66-89-20 или на сайте.

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