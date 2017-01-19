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Общество

Возле онкодиспансера в Пскове началось строительство автобусной остановки

Возле онкодиспансера в Пскове началось строительство автобусной остановки. Как сообщили  Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в связи работами в зоне их проведения  у здания ГБУЗ «Псковский областной онкологический диспансер» на улице Вокзальной, дом 15а, запрещается остановка и стоянка транспортных средств.

Администрация города Пскова просит водителей транспортных средств учитывать данные обстоятельства и соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, что в сентябре прошлого года губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава Пскова Иван Цецерский посетили новый онкодиспансер. Одним из вопросов, заданных пациентами, была просьба рассмотреть возможность продления автобусного маршрута до лечебного учреждения.

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