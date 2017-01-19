ООО «АСПО» предложило для строительства полигона ТБО земельные участки в Палкинском и Псковском районах

17:29, 19 января 2017, ПАИ

ООО «АСПО» предложило три земельных участка в Псковской области для строительства межмуниципального полигона для размещения твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания рабочей группы при администрации региона по вопросам обращения ТБО.

На данный момент на рассмотрении находятся порядка 10 проектов от инвесторов. «Думаю, грамотный инвестор найдет, где заработать, и найдет возможности для качественного изменения этой сферы», - отметил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.

Директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов напомнил, что уже частично реализован проект мусороперерабатывающего комплекса в деревне Котово в Псковском районе, через него проходят отходы из областного центра. Для размещения межмуниципального полигона компания предлагает три варианта. Так, в Палкинском районе в районе деревни Ермаково уже проведены все изыскания, проект готов на 90%. Второй участок - в районе деревни Епимахово Палкинского района, где возникла проблема с подъездными путями. Третий участок - в деревне Болдино Карамышевскй волости Псковского района, где еще не проведены изыскания.

«И не проведёте, это мы вам гарантируем», - обратилась к директору компании представительница волости.

На это вице-губернатор отметил, что изыскания провести можно.

«Вы еще не поняли, что и в Палкинском районе вы ничего строить не будете, - подключился к обсуждению депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак. - Вам что, совсем на людей плевать в вашей организации? Там слабый глиняный замок, все, что вы туда выльете, попадет в Псково-Чудской водоём. Скандал будет на всю Европу. Там Эстония, и пошло, и поехало».

Андрей Лукьянов назвал Олега Брячака популистом и отметил, что речь идет не о свалке, а об объекте размещения.

«Я ожидал, что будут озвучены хотя бы 5-10 участков», - заметил Александр Кузнецов.

Также в ходе обсуждения Андрей Лукьянов сказал, что до конца года действующего полигона ТБО вряд ли хватит. Александр Кузнецов попросил его предоставить подробную информацию по переработке мусора, а также призвал ОО «АСПО» «не зацикливаться на этих трех участках и не бить в одну точку, как снайпер».

Вице-губернатор выразил сожаление, что обсуждение этого проекта «свелось к сотрясанию воздуха», так как не представлены карты и схемы. «Ситуации, когда люди против, а мы будем насильно внедрять полигон, не будет», - заверил Александр Кузнецов и пояснил, что для этого нужна рабочая схема.