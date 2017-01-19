Псковские приставы арестовали пять машин и квартиру в первом рейде 2017 года

17:46, 19 января 2017, ПАИ

В первом рейде 2017 года судебные приставы-исполнители Пскова, Великих Лук и районов области посетили квартиры должников, у которых накопилась значительная задолженность по различным видам исполнительных производств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В рейде участвовали 16 отделов судебных приставов управления ФССП России по Псковской области. Сотрудники отработали 1 тыс. 230 исполнительных производств. Данные должники уже на протяжении долгого времени не оплачивали свои долги.

По итогам рейда 214 дел на сумму почти в 2 миллиона 816 тысяч рублей подлежат окончанию. В качестве меры принудительного взыскания судебные приставы произвели 68 арестов имущества должников на сумму 2 миллиона 696 тысяч рублей, из них наложили 5 арестов на автотранспортные средства один арест на квартиру.

Под арест попали также телевизоры, компьютеры, мелкая бытовая техника, мобильные телефоны. Наибольшее количество арестов - 25 (из них 4 автомобиля и квартира) - произвели приставы по городу Великие Луки.

185 должников за неуплату своих долгов получили требование о явке к приставу-исполнителю. У 89 должников сотрудники составили акты осмотра имущества должника, и у 52 - установили источники получения дохода.

В 268 квартирах по указанному адресу в исполнительном производстве должники не проживают. У нынешних жильцов сотрудники УФССП взяли объяснение. По данным делам будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Напомним, что в целях исполнения судебного решения по взысканию задолженностей судебный пристав-исполнитель имеет право обращать взыскание на заработную плату, пенсию, иные виды доходов должника, производить опись его движимого и недвижимого имущества, накладывать на это имущество арест, а также временно ограничивать должника в праве выезда за пределы РФ и ограничивать в пользовании специальным правом (водительскими правами).