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Общество

В Пскове разрабатывается спецкурс для подготовки ганзейских волонтеров

В Псковском государственном университете прошла встреча по вопросам организации обучения ганзейских волонтеров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, во встрече приняли участие начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина, заместитель начальника Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Владимир Журавлев, проректор по воспитательной и социальной работе ПсковГУ Наталья Иванова, начальник Управления по молодежной политике ПсковГУ Надежда Смирнова, директор Института непрерывного образования Инна Андреянова и деканы факультетов университета.

Участники обсудили возможность организации подготовки Ганзейских волонтеров на базе ПсковГУ. Так, было озвучено предложение подготовить волонтеров из числа студентов университета в рамках спецкурса ориентировочной длительностью 4 семестра. Программа, содержание курса и другие вопросы будут детально прорабатываться. Учебный процесс на спецкурсе может стартовать в сентябре этого года.

Для жителей города, не обучающихся в ПсковГУ, но желающих присоединиться к числу ганзейских волонтеров, Институт непрерывного образования подготовит предложения по организации курсов повышения квалификации или дополнительного образования. Участники обсуждения сошлись во мнении, что подготовка ганзейских волонтеров должна охватить не менее 300 человек.

Вторую группу волонтеров Молодой Ганзы будут бесплатно готовить на базе Псковского городского молодежного центра уже в феврале. Ребятам предстоит пройти двухмесячный курс обучения. Программа включает в себя занятия по истории Ганзейского союза, основы работы и этикета сопровождающего иностранной делегации - групповода, базовые диалоги на английском и немецком языках, для общения с иностранными делегатами, история и достопримечательности Пскова и области, а также организация и проведение молодежных мероприятий. Опробовать свои силы ребята смогут в событиях, организуемых Молодежным центром в 2017 году. После посещения всех занятий и сдаче теста волонтеры Молодой Ганзы получат соответствующие сертификаты.

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