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После застолья три молодых псковича угнали машину у пенсионера

Следственный отдел по городу Пскову Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении трёх юношей в возрасте 17 и 18 лет, которые обвиняются в угоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении.

По версии следствия, в ночь на 12 декабря молодые люди, распивая спиртные напитки в одной из квартир в Пскове, решили угнать машину. Подыскав во дворе отечественный автомобиль, они стали его заводить при помощи нехитрых манипуляций, а затем «с толкача».

В настоящее время молодые люди дают признательные показания. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Автомобиль вернули законному владельцу, которым оказался проживающий в одном из соседних домов пенсионер.

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