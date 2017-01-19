В Псковской области предложили построить межмуниципальные полигоны твердых коммунальных отходов

17:51, 19 января 2017, ПАИ

Предложение АО «Автопарк №1 «Спецтранс» о реализации проекта «Строительство в Псковской области комплексных межмуниципальных полигонов твердых коммунальных отходов и заводов по переработке» рассмотрели 19 января участники заседания профильной рабочей группы при администрации региона. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель гендиректора этой компании Дмитрий Утевский предложил построить два комплексных межмунципальных полигона - в северном и южном кластере (в каждом по 12/14 районов обслуживания). Полигоны будут включать объект по утилизации и обработке отходов, а также объект по их захоронению. Дмитрий Утевский предложил реализовать проект в виде концессии, то есть без передачи инвестору активов.

По его словам, стройка и проектирование займут 3 года, эксплуатация возможна в течение 22 лет. Капитальные затраты на строительство составят порядка 912 млн рублей.

Также участники заседания рассмотрели предложение ООО «Зеленый континент» о реализации проекта «Создание современных производств по сортировке, переработке, утилизации ТКО, получение новых видов энергии» и инициативу ООО «ТехноТеплоКом» о реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего завода на окраине Пскова.