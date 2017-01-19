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В посёлке Белорусский Пыталовского района два человека погибли в лобовом столкновении двух легковых автомобилей

Сегодня, 19 января, в поселке Белорусский Пыталовского района в  ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли два человека. Как стало известно Псковскому агентству информации, сообщение о ДТП поступило в 16:20.  К месту происшествия было направлены дежурные силы и средства в составе отделения ПСЧ-28 (3 человека, 1 единица техники),  скорая медицинская помощь, экипаж ГИБДД отделения МВД России по Пыталовскому району.

По прибытию к месту происшествия было установлено, что в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли 2 человека, 1 человек травмирован и доставлен в ГБУЗ «Пыталовская РБ».

В автомобиле Форд Мондео  находилось двое жителей поселка Белорусский. Погибла женщина, еще одна женщина с травмами доставлена в Пыталовскую районную больницу.

В автомобиле марки FAW находилась жительница Пыталовского района – женщина погибла на месте ДТП.

По состоянию на 17:30 на месте ДТП проводятся следственные мероприятия, причина ДТП устанавливается.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, женщина 1966 года рождения за рулем Форда выехала на полосу встречного движения. Погибли пассажирка Форда 1959 года рождения и водитель автомашины FAW, женщина 1959 года рождения. По факту ДТП проводится проверка.

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