В посёлке Белорусский Пыталовского района два человека погибли в лобовом столкновении двух легковых автомобилей

18:50, 19 января 2017, ПАИ

Сегодня, 19 января, в поселке Белорусский Пыталовского района в ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли два человека. Как стало известно Псковскому агентству информации, сообщение о ДТП поступило в 16:20. К месту происшествия было направлены дежурные силы и средства в составе отделения ПСЧ-28 (3 человека, 1 единица техники), скорая медицинская помощь, экипаж ГИБДД отделения МВД России по Пыталовскому району.

По прибытию к месту происшествия было установлено, что в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли 2 человека, 1 человек травмирован и доставлен в ГБУЗ «Пыталовская РБ».

В автомобиле Форд Мондео находилось двое жителей поселка Белорусский. Погибла женщина, еще одна женщина с травмами доставлена в Пыталовскую районную больницу.

В автомобиле марки FAW находилась жительница Пыталовского района – женщина погибла на месте ДТП.

По состоянию на 17:30 на месте ДТП проводятся следственные мероприятия, причина ДТП устанавливается.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, женщина 1966 года рождения за рулем Форда выехала на полосу встречного движения. Погибли пассажирка Форда 1959 года рождения и водитель автомашины FAW, женщина 1959 года рождения. По факту ДТП проводится проверка.