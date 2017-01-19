0
20:21
В Пскове готовится к открытию выставка живописи Александра Коростелёва «Белые крылья»
17:24
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова
14:09
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую
13:00
4 февраля на месте псковского клуба R-16 откроется новое ночное заведение
20:41
Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники
17:36
23 января в Псков придёт совершающий кругосветное путешествие Сергей Лукьянов
14:41
Андрей Турчак: Реконструкция Великолукского театра должна завершиться не позднее августа
Еще новости
Культура

Первый канал назвал причиной утечки серии «Шерлока» халатность сотрудника

Причиной утечки в интернет финального эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок» стало нарушение правил безопасности, допущенное одним из сотрудников Первого канала. Об этом говорится в сообщении канала, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

«Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей. Вследствие этого файл попал в сеть», — говорится в письме.

Канал извинился перед своими партнерами ВВС Worldwide и HARTSWOOD-FILMS, а также перед фанатами сериала, «пострадавшим в результате этой утечки».

После инцидента протокол безопасности был полностью изменен во избежание подобных случаев. Применялись ли какие-либо санкции к сотруднику-нарушителю, не сообщается.

В релизе отмечается, что у занимающейся продажами контента корпорации за рубеж ВВС Worldwide нет претензий к каналу.

Серия «Шерлока» «Последнее дело» (The Final Problem) в озвучке Первого канала появилась в сети за сутки до премьеры по телевидению. По данным медиаизмерителя Mediascope, эпизод установил антирекорд по числу просмотров на российском ТВ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове готовится к открытию выставка живописи Александра Коростелёва «Белые крылья»
19 января 2017
В Пскове готовится к открытию выставка живописи Александра Коростелёва «Белые крылья»
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова
19 января 2017
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова 3
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую
19 января 2017
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую 7
4 февраля на месте псковского клуба R-16 откроется новое ночное заведение
19 января 2017
4 февраля на месте псковского клуба R-16 откроется новое ночное заведение
Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники
18 января 2017
Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники 1
23 января в Псков придёт совершающий кругосветное путешествие Сергей Лукьянов
18 января 2017
23 января в Псков придёт совершающий кругосветное путешествие Сергей Лукьянов
Андрей Турчак: Реконструкция Великолукского театра должна завершиться не позднее августа
17 января 2017
Андрей Турчак: Реконструкция Великолукского театра должна завершиться не позднее августа 4
Псковский музей-заповедник станет участником всемирной акции #МузейноеСелфи
17 января 2017
Псковский музей-заповедник станет участником всемирной акции #МузейноеСелфи

Идет загрузка...