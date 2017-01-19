Первый канал назвал причиной утечки серии «Шерлока» халатность сотрудника

19:30, 19 января 2017, ПАИ

Причиной утечки в интернет финального эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок» стало нарушение правил безопасности, допущенное одним из сотрудников Первого канала. Об этом говорится в сообщении канала, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

«Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей. Вследствие этого файл попал в сеть», — говорится в письме.

Канал извинился перед своими партнерами ВВС Worldwide и HARTSWOOD-FILMS, а также перед фанатами сериала, «пострадавшим в результате этой утечки».

После инцидента протокол безопасности был полностью изменен во избежание подобных случаев. Применялись ли какие-либо санкции к сотруднику-нарушителю, не сообщается.

В релизе отмечается, что у занимающейся продажами контента корпорации за рубеж ВВС Worldwide нет претензий к каналу.

Серия «Шерлока» «Последнее дело» (The Final Problem) в озвучке Первого канала появилась в сети за сутки до премьеры по телевидению. По данным медиаизмерителя Mediascope, эпизод установил антирекорд по числу просмотров на российском ТВ.