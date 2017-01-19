0
18:05
Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу
17:24
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова
16:49
Александр Кузнецов: Год станет переломным - начнется процесс рекультивации свалки в Пскове
15:43
Крещенские купания у Мирожского монастыря в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:33
Автопарк Пскова за прошедший год вырос на четыре тысячи машин, Великих Лук – только на 623
15:22
В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения
14:09
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую
Еще новости
Общество

Милонов назвал бэби-боксы «комфортными помойками VIP-класса»

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал бэби-боксы «комфортными помойками VIP-класса», передает агентство городских новостей «Москва».

«Сегодняшнее законодательство, касающееся тех же самых выкинутых детей, совершенно неоправданно гуманистично, поскольку у нас за убийство очень серьезные санкции, а за то, что ребенка убивают, выкидывая его, санкций нет. Тут же вступает в строй колонна любителей бэби-боксов, которая заявляет: давайте создадим комфортные помоечки vip-класса, мягкую помойку», — сказал он.

Кроме того, Милонов сравнил аборты с разрешением смертной казни в США . Он также охарактеризовал дискуссию о жизнедеятельности неродившегося ребенка как «эгоистическую», «либеральную» и «ненужную».

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что бэби-боксы в определенной степени опасны, а их целевое использование в стране происходит крайне редко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу
19 января 2017
Мокрый снег и до 1 градуса тепла прогнозируют в Псковской области в пятницу
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова
19 января 2017
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова 3
Александр Кузнецов: Год станет переломным - начнется процесс рекультивации свалки в Пскове
19 января 2017
Александр Кузнецов: Год станет переломным - начнется процесс рекультивации свалки в Пскове 3
Крещенские купания у Мирожского монастыря в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 января 2017
Крещенские купания у Мирожского монастыря в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Автопарк Пскова за прошедший год вырос на четыре тысячи машин, Великих Лук – только на 623
19 января 2017
Автопарк Пскова за прошедший год вырос на четыре тысячи машин, Великих Лук – только на 623 1
В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения
19 января 2017
В 2016 году в Псковской области почти 4 тысячи человек впервые получили водительские удостоверения
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую
19 января 2017
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую 7
Минздрав намерен запретить продавать алкоголь гражданам до 21 года
19 января 2017
Минздрав намерен запретить продавать алкоголь гражданам до 21 года 1

Идет загрузка...