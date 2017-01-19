Милонов назвал бэби-боксы «комфортными помойками VIP-класса»

19:45, 19 января 2017, ПАИ

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал бэби-боксы «комфортными помойками VIP-класса», передает агентство городских новостей «Москва».

«Сегодняшнее законодательство, касающееся тех же самых выкинутых детей, совершенно неоправданно гуманистично, поскольку у нас за убийство очень серьезные санкции, а за то, что ребенка убивают, выкидывая его, санкций нет. Тут же вступает в строй колонна любителей бэби-боксов, которая заявляет: давайте создадим комфортные помоечки vip-класса, мягкую помойку», — сказал он.

Кроме того, Милонов сравнил аборты с разрешением смертной казни в США . Он также охарактеризовал дискуссию о жизнедеятельности неродившегося ребенка как «эгоистическую», «либеральную» и «ненужную».

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что бэби-боксы в определенной степени опасны, а их целевое использование в стране происходит крайне редко.