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Общество

Возле онкодиспансера в Пскове обустраивается автобусная остановка

В связи с обустройством пункта остановки общественного транспорта у здания ГБУЗ «Псковский областной онкологический диспансер» (ул. Вокзальная, д. 15а) для осуществления регулярных пассажирских перевозок, запрещается остановка и стоянка транспортных средств в зоне автобусной остановки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города со ссылкой на управление городского хозяйства администрации Пскова.

Администрация города Пскова просит водителей транспортных средств учитывать данные обстоятельства и соблюдать требования дорожных знаков.

В сентябре прошлого года губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава Пскова Иван Цецерский посетили новый онкодиспансер. Одним из вопросов, заданных пациентами, была просьба рассмотреть возможность продления автобусного маршрута до лечебного учреждения.

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