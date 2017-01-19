Возле онкодиспансера в Пскове обустраивается автобусная остановка

19:55, 19 января 2017, ПАИ

В связи с обустройством пункта остановки общественного транспорта у здания ГБУЗ «Псковский областной онкологический диспансер» (ул. Вокзальная, д. 15а) для осуществления регулярных пассажирских перевозок, запрещается остановка и стоянка транспортных средств в зоне автобусной остановки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города со ссылкой на управление городского хозяйства администрации Пскова.

Администрация города Пскова просит водителей транспортных средств учитывать данные обстоятельства и соблюдать требования дорожных знаков.

В сентябре прошлого года губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава Пскова Иван Цецерский посетили новый онкодиспансер. Одним из вопросов, заданных пациентами, была просьба рассмотреть возможность продления автобусного маршрута до лечебного учреждения.