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Политика

Барак Обама написал американцам прощальное письмо

Уходящий 44-й президент США Барак Обама написал американскому народу прощальное письмо, сообщает Росбалт.

«До того, как я передам (все полномочия — прим. ред.) нашему 45-му президенту, я хочу еще раз поблагодарить вас за честь быть вашим 44-м президентом. Потому что все, чему я научился за это время, я научился благодаря вам. Вы сделали меня более хорошим президентом и более хорошим человеком, — отмечается в письме. — Все эти восемь лет вы были источником доброты, жизнестойкости и надежды, из которых я черпал силу».

По словам Обамы, «Америка — это не проект одного человека».

«Самое могущественное слово в нашей демократии — это слово «Мы». «Мы — народ». «Мы справимся», — написал Обама.

Завершил свое письмо Обама словами, ставшими в свое время его слоганом в предвыборной кампании: «Да, мы можем» («Yes, we can»).

Добавим, что Барак Обама официально покинет пост президента в пятницу, когда состоится инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.

 

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