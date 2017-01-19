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Культура

В Пскове готовится к открытию выставка живописи Александра Коростелёва «Белые крылья»

Александр Коростелёв, живописец, копиист, реставратор и преподаватель живописи назвал свою новую выставку «Белые крылья. Саган Дали».

Как сообщили Псковскому агентству информации в  художественной галерее «Дар», в основе экспозиции – те впечатления и этюды, что привёз художник с Байкала.

«Если вы хотя бы раз побывали в Бурятии, вам не нужно объяснять, в чём именно заключается притягательность восточной культуры, очарование горных отрогов, плавно переходящих в Гималаи и Памир, загадочность буддийских монастырей... Саган Дали – драгоценный чай из растений, произрастающих в тех местах. Местные жители называют его «травой жизни». Наверное, Саган Дали - ещё и «трава вдохновения», - отметили организаторы вернисажа.

Александру 51 год, из них уже 21 год - в Пскове. Выпускник Одесского художественного училища, плюс к этому, у него за плечами два года учёбы в Киевской Академии художеств. Член Союза художников России.

Открывается выставка «Саган Дали» 26 января в 18.30 в художественной галерее «Дар» (Псков, Советская, 111).

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