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Общество

Психологи: Сплетни сближают людей

Оказывается, сплетничать полезно. В процессе обмена сплетнями вырабатывается много окситоцина (гормона наслаждения). Это и сближает людей, поскольку именно окситоцин вырабатывается при объятиях или во время занятий сексом. Об этом сообщили ученые изУниверситета Павии (Италия).

Они провели исследование с участием 22 женщин. Выяснилось, что когда участницы сплетничали, в их мозге вырабатывалось больше окситоцина, чем например, во время разговора о погоде.

Наблюдаемый эффект не зависел от личностных особенностей – таких, как уровень эмпатии и аутистические черты, сообщает The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в офисе слухи и сплетни полезны. Они используются, например, для того, чтобы предупредить коллег, которые неважно справляются со своими обязанностями. Сплетни позволяют людям собирать и проверять информацию, развлекаться болтовней друг с другом, а также защищать свою группу.

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