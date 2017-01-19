Психологи: Сплетни сближают людей

20:37, 19 января 2017, ПАИ

Оказывается, сплетничать полезно. В процессе обмена сплетнями вырабатывается много окситоцина (гормона наслаждения). Это и сближает людей, поскольку именно окситоцин вырабатывается при объятиях или во время занятий сексом. Об этом сообщили ученые изУниверситета Павии (Италия).

Они провели исследование с участием 22 женщин. Выяснилось, что когда участницы сплетничали, в их мозге вырабатывалось больше окситоцина, чем например, во время разговора о погоде.

Наблюдаемый эффект не зависел от личностных особенностей – таких, как уровень эмпатии и аутистические черты, сообщает The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в офисе слухи и сплетни полезны. Они используются, например, для того, чтобы предупредить коллег, которые неважно справляются со своими обязанностями. Сплетни позволяют людям собирать и проверять информацию, развлекаться болтовней друг с другом, а также защищать свою группу.