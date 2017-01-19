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Экономика

Белоруссия рассказала о планах на российский рынок продовольствияВ 2017 году

Белоруссия намерена сохранить объем поставок продуктов на российский рынок на уровне прошлых лет. Об этом в четверг, 19 января, заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности Минсельхоза республики Алексей Богданов, сообщает агентство «БелТА».

«Стратегия такова — сохранить на российском рынке то, чего мы достигли за прошлые годы, тот объем и уровень поставок, а дополнительный объем сельхозпродукции, который планируем производить, обязательно диверсифицировать», — сказал Богданов.

Он напомнил, что Россия сейчас активно занимается вопросами импортозамещения, в том числе сельхозпродукции. «В России много ниш, где не хватает продукции, и нам надо вместе работать над тем, чтобы накормить оба наших народа», — отметил представитель Минсельхоза.

Богданов сообщил, что Россия занимает самую большую долю в общем объеме белорусского экспорта продовольствия — 94,5 процента, за 11 месяцев 2016 года поставлено продукции на 1,95 миллиарда долларов. «Это немного меньше, чем в предыдущем году. Торговали со всеми регионами России, но больше всего экспортировали в Московскую область — 30,5 процента, Москву — 20 процентов, и в Санкт-Петербург — 11,6 процента», — сказал чиновник.

В декабре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за негативные высказывания относительно белорусского продовольствия.

Правоохранительные органы России фиксируют огромные несоответствия между объемами ввозимой из сопредельных стран сельхозпродукции и официально выращенной. В 2015 году поставки яблок из Белоруссии в Россию в пять раз превысили собранный в республике урожай.

В то же время Государственный таможенный комитет республики сообщил, что Россия занимает лидирующую позицию по поставкам в Белоруссию бананов.

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