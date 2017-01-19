В Лондоне завершились слушания по делу о $3 млрд долга Украины перед Россией

21:11, 19 января 2017, ПАИ

Высокий суд Лондона завершил слушания сторон по делу о долге Украины перед Россией в размере $3 млрд, передает ТАСС.

«Это были чрезвычайно полезные объяснения. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их рассмотреть, и в положенное время вы будете уведомлены о решении», — сказал председатель трехдневного заседания судья Уильям Блэр.

Уточняется, что судья взял время на вынесение решения.

В конце декабря 2016 года министр финансов Антон Силуанов выразил уверенность в том, что Россия имеет серьезные шансы выиграть в Лондонском суде дело по иску к Украине относительно неисполнения Киевом обязательств по долгу на $3 млрд.