1
11:16
Top10 RESTO 2016 Псковской области (ЛОНГРИД)
09:54
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров
15:04
Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей
12:45
В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства
11:59
На 46 миллионов рублей пополнил Многофункциональный центр бюджет Псковской области в 2016 году
20:44
Средний чек россиянина вырос до 591 рубля в декабре
11:44
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен
Еще новости
Экономика

В Лондоне завершились слушания по делу о $3 млрд долга Украины перед Россией

Высокий суд Лондона завершил слушания сторон по делу о долге Украины перед Россией в размере $3 млрд, передает ТАСС.

«Это были чрезвычайно полезные объяснения. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их рассмотреть, и в положенное время вы будете уведомлены о решении», — сказал председатель трехдневного заседания судья Уильям Блэр.

Уточняется, что судья взял время на вынесение решения.

В конце декабря 2016 года министр финансов Антон Силуанов выразил уверенность в том, что Россия имеет серьезные шансы выиграть в Лондонском суде дело по иску к Украине относительно неисполнения Киевом обязательств по долгу на $3 млрд.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров
19 января 2017
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров 3
Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей
18 января 2017
Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей
В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства
18 января 2017
В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства
На 46 миллионов рублей пополнил Многофункциональный центр бюджет Псковской области в 2016 году
18 января 2017
На 46 миллионов рублей пополнил Многофункциональный центр бюджет Псковской области в 2016 году 5
Средний чек россиянина вырос до 591 рубля в декабре
17 января 2017
Средний чек россиянина вырос до 591 рубля в декабре
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен
17 января 2017
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен 24
Правительство признало сидр сельхозпродуктом
16 января 2017
Правительство признало сидр сельхозпродуктом 2
В Белоруссии запланировали выпуск колбасы из бобров
16 января 2017
В Белоруссии запланировали выпуск колбасы из бобров 3

Идет загрузка...